Путин назначил новых судей в Ставропольском крае
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Ставропольском крае
В документе говорится, что на шестилетний срок председателем Грачевского районного суда назначен Геннадий Пилипенко, заместителем председателя Ессентукского городского суда — Олег Сенцов, зампредседателя Предгорного районного суда — Галина Соловьянова.
Судьей Ставропольского краевого суда стала Светлана Солдатова. В Пятигорском городском суде на этой должности будет Юлия Жолудева, в Советском районном суде — Вера Кечекова, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.
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