Путин назначил новых судей в Ставропольском крае

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Ставропольском крае

В документе говорится, что на шестилетний срок председателем Грачевского районного суда назначен Геннадий Пилипенко, заместителем председателя Ессентукского городского суда — Олег Сенцов, зампредседателя Предгорного районного суда — Галина Соловьянова.

Судьей Ставропольского краевого суда стала Светлана Солдатова. В Пятигорском городском суде на этой должности будет Юлия Жолудева, в Советском районном суде — Вера Кечекова, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.