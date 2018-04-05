Путин назначил новых судей в Ставропольском крае

Ставропольский край

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Ставропольском крае

В документе говорится, что на шестилетний срок председателем Грачевского районного суда назначен Геннадий Пилипенко, заместителем председателя Ессентукского городского суда — Олег Сенцов, зампредседателя Предгорного районного суда — Галина Соловьянова.

Судьей Ставропольского краевого суда стала Светлана Солдатова. В Пятигорском городском суде на этой должности будет Юлия Жолудева, в Советском районном суде — Вера Кечекова, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Ставрополь Суд
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