В Госдуме приняли закон о невозвратных билетах на поезда

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования

Согласно документу, изменения внесут в «Устав железнодорожного транспорта РФ». В законопроекте указано, что пассажир сможет вернуть билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая. Также билет можно будет вернуть из-за внезапной болезни члена семьи, следующего совместно с пассажиром, и смерти родственника. Все эти случаи должны быть подтверждены документами.

Возврат предусмотрен, если поезд отменен или задержан, а также в том случае, когда пассажиру не предоставлено место, указанное в билете.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2019 года. До этого его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент, сообщает RT.