В Крымске мужчину заподозрили в покушении на убийство жены и маленькой дочери

В Крымске задержали подозреваемого в покушении на убийство жены и дочери

Следствие полагает, что 47-летний мужчина, его 40-летняя жена и их малолетняя дочь около двух недель назад переехали из Тамбовской области в Краснодарский край. Из-за систематических конфликтов все это время супруги жили отдельно. Вечером 2 апреля мужчина приехал к дому, где были его жена и дочь.

«Войдя в помещение, он в присутствии дочери нанес имевшимся при нем ножом хаотичные удары в область спины женщины, а затем один удар в живот малолетней девочке. Находившиеся в доме отец потерпевшей женщины и его сожительница вызвали сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Мужчину задержали. Женщина и ребенок находятся в больнице в тяжелом состоянии. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.