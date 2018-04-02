Каспийскую флотилию переведут из Астраханской области в Дагестан

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Кратно увеличат количество офицеров и военнослужащих», — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

Он отметил, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе.

Ранее в Минобороны сообщали, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии завершат в 2019 году, сообщает ТАСС.