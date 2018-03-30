Новым послом России в Абхазии назначили Алексея Двинянина

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом в Абхазии Алексея Двинянина

Другим указом от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии освобождается Семен Григорьев, сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Григорьев был послом в Абхазии с октября 2008 года. Алексей Двинянин до нынешнего назначения был заместителем директора четвертого департамента стран СНГ в Министерстве иностранных дел РФ, сообщает ТАСС.