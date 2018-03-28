Депутаты ЗСК в первом чтении приняли закон о развитии животноводства

В Краснодаре 28 марта на 8-й сессии Законодательного собрания края в первом чтении приняли закон о развитии животноводства и производства животноводческой продукции

Это единственный в стране на сегодняшний день нормативный правовой акт, регулирующий эту подотрасль сельского хозяйства. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил задачу нарастить экспорт мясной продукции, повысить самообеспеченность страны мясом, молоком, овощами.

«Все необходимое для того, чтобы поставленную президентом задачу реализовать, у нас есть. И наш закон о животноводстве, как мы рассчитываем, поможет в этом. Животноводство было, есть и будет стратегическим направлением для нашего АПК», — сказал Юрий Бурлачко.

Документ разрабатывали депутаты и аппарат ЗСК, специалисты минсельхоза Кубани, федеральных и краевых ведомств, представители научного сообщества и руководители крупных хозяйств, эксперты-аграрии. Документ должен обеспечить господдержку отрасли и тем самым заложить основу повышения производства мяса и молока в хозяйствах всех форм.

В Краснодарском крае производится сельскохозяйственной продукции более чем на 412 млрд рублей. На долю продукции растениеводства приходится 75%, а на животноводство — 25%. Законопроект призван устранить существующий перекос. Он направлен на создание условий эффективного развития животноводства в крае: увеличение поголовья, насыщения рынка качественной животноводческой продукцией, удовлетворение потребностей населения продукцией отечественного производства, более полную загрузку производственных мощностей перерабатывающих предприятий.

«В последний период для отрасли животноводства на Кубани складывается неблагоприятная конъюнктура. Внимание инвесторов гораздо больше привлекает растениеводство. Мы принимаем закон, который призван переломить ситуацию, создать новые возможности для животноводов. Нам нужно многое восстанавливать, чтобы выйти на уровень начала 90-х годов. Этой отрасли необходимо создать особые условия. Животноводство должно стать еще одной точкой роста экономики края», — прокомментировал спикер ЗСК.

Принятый в первом чтении проект закона будет дорабатываться с учетом поступивших замечаний и предложений. В проекте закона также предусматривается разработка Концепции развития животноводства в крае — этим документом займется краевой минсельхоз.