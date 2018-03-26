В храмах Кубани проведут службы по погибшим в кемеровском ТЦ

В храмах Краснодарского края 27 марта проведут заупокойные службы по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, а также митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху.

«Примите мои искренние и глубокие соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. Знаю, что она коснулась и вас лично, и скорблю вместе с вами», — сказал митрополит.

Он отметил, что на Кубани молятся о скорейшем выздоровлении пострадавших.