Начальником управления муниципального контроля администрации Краснодара стал Дмитрий Водолацкий

Краснодарский край

Распечатать

Депутаты гордумы Краснодара 11 марта согласовали кандидатуру Дмитрия Водолацкого на должность главы управления муниципального контроля городской администрации

Решение приняли на 51-м заседании депутатов гордумы. В заседании принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

«Дмитрий Водолацкий до сегодняшнего дня работал в управлении муниципального контроля в должности заместителя, вошел в курс дела, справляется с возложенными обязанностями. Рассчитываю, что он повысит эффективность работы управления по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере застройки и использования городских территорий», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

Водолацкий родился в г. Азове Ростовской области. В 2007 году окончил Академию Федеральной службы безопасности РФ, в 2010 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. С 2015 года Водолацкий был начальником отдела лесного надзора на землях обороны и безопасности Федерального агентства лесного хозяйства, в администрации Краснодара работает с 2017 года — заместителем начальника управления, начальником отдела комплексных проверок управления муниципального контроля.

Кадровые перестановки Краснодар Чиновники
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В храмах Сочи установят камеры видеонаблюдения
В Сочи автомобиль сбил девятилетнего пешехода
В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей
В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП
В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы
Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале