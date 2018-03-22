Начальником управления муниципального контроля администрации Краснодара стал Дмитрий Водолацкий

Депутаты гордумы Краснодара 11 марта согласовали кандидатуру Дмитрия Водолацкого на должность главы управления муниципального контроля городской администрации

Решение приняли на 51-м заседании депутатов гордумы. В заседании принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

«Дмитрий Водолацкий до сегодняшнего дня работал в управлении муниципального контроля в должности заместителя, вошел в курс дела, справляется с возложенными обязанностями. Рассчитываю, что он повысит эффективность работы управления по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере застройки и использования городских территорий», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

Водолацкий родился в г. Азове Ростовской области. В 2007 году окончил Академию Федеральной службы безопасности РФ, в 2010 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. С 2015 года Водолацкий был начальником отдела лесного надзора на землях обороны и безопасности Федерального агентства лесного хозяйства, в администрации Краснодара работает с 2017 года — заместителем начальника управления, начальником отдела комплексных проверок управления муниципального контроля.