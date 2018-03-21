В Сочи благоустроят четыре сквера

В каждом районе Сочи в 2018 году откроют по одной новой прогулочной зоне

Об этом сообщил порталу Юга.ру заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук.

«Какие территории благоустраивать в первую очередь решили местные жители. На курорте подвели итоги голосовании по выбору общественных территорий по федеральной программе "Формирование современной городской среды"», — рассказал вице-мэр.

По его словам, из 16 проектов больше всего голосов набрали четыре — по одному в каждом районе. В центре курорта — это сквер на улице Пластунской, в Хостинском районе — прогулочная зона в микрорайоне Мацеста. Жители поселка Лазаревский выбрали для благоустройства сквер имени Кирова. В Адлере обновят сквер на улице Лесной.

Паламарчук уточнил, что проекты благоустройства предусматривают посадку растений, установку лавочек и скульптур, обустройство детских и спортивных площадок. Сочи на реализацию проекта «Формирование современной городской среды» из федерального бюджета получит 250 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи заложат скверы молодоженов и новорожденных. Ранее на курорте появился сквер влюбленных. В октябре в Сочи в честь Всемирного фестиваля молодежи открыли новый сквер «Фестивальный», его обустроили за 264 часа.