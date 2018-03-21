На вокзале Сочи рабочий погиб, сорвавшись с высоты при ремонте кондиционеров
В отношении главного инженера частной компании возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на ж/д станции в Адлере
Подозреваемый был ответственным за безопасное производство работ на высоте при установке и обслуживании кондиционеров. По версии следствия, в феврале он дал устное указание специалистам по обслуживанию системы вентиляции провести профилактические работы на наружных блоках кондиционеров. Они были установлены на фасаде вокзала станции Адлер.
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При выполнении поручения 16 февраля один из рабочих находился без страховочной системы. При спуске с вышки он сорвался с высоты более 5 метров и получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, однако в этот же день он скончался.
Устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.
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