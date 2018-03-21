На вокзале Сочи рабочий погиб, сорвавшись с высоты при ремонте кондиционеров

В отношении главного инженера частной компании возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на ж/д станции в Адлере

Подозреваемый был ответственным за безопасное производство работ на высоте при установке и обслуживании кондиционеров. По версии следствия, в феврале он дал устное указание специалистам по обслуживанию системы вентиляции провести профилактические работы на наружных блоках кондиционеров. Они были установлены на фасаде вокзала станции Адлер.