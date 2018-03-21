Вице-губернатор Севастополя Гладков уволился из-за разногласий с начальством

В Севастополе уволился по собственному желанию вице-губернатор по внутренней политике Вячеслав Гладков

Чиновник покинул пост сразу после президентских выборов — Севастополь дал высокий результат за Владимира Путина. Источники «Коммерсанта» считают, что Гладков не сработался с губернатором города Дмитрием Овсянниковым. Сам бывший вице-губернатор комментировать этот вопрос отказался, не ответили на вопросы «Коммерсанта» пресс-служба правительства и пресс-секретарь губернатора Григорий Буйлов.

Гладков был назначен вице-губернатором в сентябре 2016 года. С 2009 года он руководил ЗАТО «Заречный» в Пензенской области, поэтому был знаком с начальником управления по работе с регионами «Росатома» Александром Харичевым (сейчас замглавы управления президента по внутренней политике). Источники газеты в УВП сообщили, что Овсянников после назначения на пост губернатора просил Харичева помочь ему с выбором заместителя и тот рекомендовал Гладкова.

Отношения губернатора и заместителя не сложились. Глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев рассказал, что в городе много групп влияния, а вице-губернатор по внутренней политике должен выстраивать с ними диалог.

«Возможно, такая позиция не всегда находила понимание губернатора», — сказал Николаев.

Последний конфликт произошел из-за кураторства в Севастополе общественного штаба Владимира Путина: этим хотел заниматься лично Дмитрий Овсянников, но работу доверили Вячеславу Гладкову.