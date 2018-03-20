В Туапсе психоневрологический диспансер закупал витамины по завышенной в 4 раза цене

Краевой психоневрологический диспансер в Туапсе уличили в закупке витаминов по госконтрактам по завышенной в несколько раз цене

Проверку порядка заключения госконтрактов ГБУЗ Краснодарского края «Психоневрологический диспансер № 4» на поставку витаминно-минерального комплекса провела прокуратура по обращению председателя общественной организации «Питание и общественное здоровье».

Установлено, что в августе 2017 года учреждение закупило комплекс «Профитин» массой 2 кг, цена 1 кг по контракту составила более 59 тыс. рублей. При этом средняя стоимость 1 кг этого комплекса составляет около 11,6 тыс. рублей.

Кроме того, в ноябре 2017 года диспансер заключил еще один госконтракт на поставку 3 кг «Профитина» по цене более 52 тыс. рублей за килограмм.

«В связи с выявленными фактами и.о. главного врача медучреждения внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого принято решение о возмещении контрактным управляющим нанесенного ущерба в сумме более 220 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.