В Усть-Лабинском районе на выборах президента проголосовали 80% избирателей

В Усть-Лабинском районе 18 марта на выборах президента проголосовали 80% избирателей

К полудню проголосовали 32% избирателей (при краевом показателе 29%). К 15:00 явка превысила 50%, к 18:00 — более 65%. До 20:00 успели проголосовать 80% избирателей, сообщили в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.

Уточняется, что голосование проходило спокойно, без серьезных нарушений. Процесс выборов организовали на высшем уровне. По этому фактору Усть-Лабинский район отметили на краевом видеоселекторе по итогам выборов. Многие жители приходили семьями. Отмечена и высокая активность молодежи.

Жители Усть-Лабинска 18 марта выбирали проекты благоустройства городских территорий. Голосование провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На избирательных участках района в течение дня выступали творческие коллективы и исполнители домов культуры, работали выставки декоративно-прикладного искусства. На территориях, прилегающих к избирательным участкам, работали выездные шашлычные.