Медведев решил субсидировать строительство деревянных домов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении субсидий на приобретение деревянных домов заводского изготовления

Согласно документу, в 2018 году предусмотрено предоставление кредитов на покупку деревянных домов у производителей по льготной ставке в 5%. Российским банкам из федерального бюджета предоставят на эти цели субсидии. В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию этого проекта предусмотрено 197,7 млн рублей.

Отмечается, что принятое решение направлено на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объемов производства, сообщает пресс-служба правительства РФ.