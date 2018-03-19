Медведев решил субсидировать строительство деревянных домов

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении субсидий на приобретение деревянных домов заводского изготовления

Согласно документу, в 2018 году предусмотрено предоставление кредитов на покупку деревянных домов у производителей по льготной ставке в 5%. Российским банкам из федерального бюджета предоставят на эти цели субсидии. В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию этого проекта предусмотрено 197,7 млн рублей.

Отмечается, что принятое решение направлено на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объемов производства, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Кредитование Недвижимость Правительство субсидии
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