На базе Следственного комитета России планируют создать единую службу следствия
Руководитель главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил, что в России могут создать единую службу следствия
Она будет работать на базе Следственного комитета России.
«В СМИ ранее появилась информация о создании единой службы следствия. Могу сказать, не со всей долей уверенности, что это очень вероятно — так и будет», — сказал Дрыманов.
По его словам, сейчас идет работа по изменению законодательства для создания такой службы. Формироваться такая служба будет через слияние следственных подразделений ФСБ и МВД.
Дрыманов отметил, что создание единой службы следствия может занять около года, сообщает «Интерфакс».
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