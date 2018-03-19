На базе Следственного комитета России планируют создать единую службу следствия

Руководитель главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил, что в России могут создать единую службу следствия

Она будет работать на базе Следственного комитета России.

«В СМИ ранее появилась информация о создании единой службы следствия. Могу сказать, не со всей долей уверенности, что это очень вероятно — так и будет», — сказал Дрыманов.

По его словам, сейчас идет работа по изменению законодательства для создания такой службы. Формироваться такая служба будет через слияние следственных подразделений ФСБ и МВД.

Дрыманов отметил, что создание единой службы следствия может занять около года, сообщает «Интерфакс».