На базе Следственного комитета России планируют создать единую службу следствия

Вся Россия

Распечатать

Руководитель главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил, что в России могут создать единую службу следствия

Она будет работать на базе Следственного комитета России.

«В СМИ ранее появилась информация о создании единой службы следствия. Могу сказать, не со всей долей уверенности, что это очень вероятно — так и будет», — сказал Дрыманов.

По его словам, сейчас идет работа по изменению законодательства для создания такой службы. Формироваться такая служба будет через слияние следственных подразделений ФСБ и МВД.

Дрыманов отметил, что создание единой службы следствия может занять около года, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Сочи заметили редких птиц — камышовую овсянку и черношейную поганку
Кубань получит на паллиативную помощь и лекарства 309 млн рублей
В Адыгее бухгалтеры похитили у своего работодателя 55 млн рублей
Адыгейские ученые изобрели новый напиток из козьего молока
Представитель Явлинского пожаловался на 12-часовое затягивание выдачи удостоверения члена ТИК в Краснодаре
В Сочи народным дружинникам будут дарить проездные и абонементы в спортзал

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале