Голосование на выборах президента России началось

18 марта в 8 утра открылись избирательные участки. Россияне выбирают нового президента

На пост главы государства претендуют в этот раз восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

На выборах будут работать несколько тысяч наблюдателей — от самих кандидатов и политических партий, от общественных палат, а также международных наблюдателей. Так, в Краснодарском крае работают представители ОБСЕ и Шанхайской организации сотрудничества.

На Кубани открылись почти 2,8 тысяч избирательных участков, безопасность которых обеспечивают порядка 15 тысяч человек. Жители 36 муниципалитетов края получат два бюллетеня: помимо кандидата в президенты, им предстоит выбрать проекты благоустройства общественных пространств в тех местах, где они живут.

Избирательные участки будут работать до 20:00.