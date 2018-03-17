Из России выслали 23 британских дипломата

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Министерство иностранных дел России объявило о высылке 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании

В ведомстве сообщили, что британских дипломатов объявили персонами нон-грата и потребовали от их в течение недели покинуть страну. Послу Британии в Москве Лори Бристоу в МИД передали ноту о принятии решений в ответ на провокационные действия британской стороны и обвинения России в связи с инцидентом в Солсбери.

«Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве», — цитирует сообщение МИД RT.

Кроме того, Россия отозвала согласие на открытие и работу Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского Совета.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — заявили в министерстве.

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