В Майкопе после вспышки дизентерии уволили троих сотрудников детского сада

По итогам прокурорской проверки в детском саду № 22, где произошла вспышка дизентерии, будут приняты меры по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

В пресс-службе мэрии Майкопа сообщили, что было принято решение об увольнении троих сотрудников образовательного учреждения.

«Руководство детского сада также привлечено к дисциплинарной ответственности, по факту выявленных нарушений объявлены выговоры», — уточнили в пресс-службе мэрии города.

По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея Сергея Завгороднего, первоисточником распространения инфекции стали сотрудники образовательного учреждения.

«В настоящее время в инфекционной больнице продолжают лечение пятеро детей и четверо взрослых, состояние пациентов удовлетворительное. Все пациенты и контактировавшие с заболевшими получили профилактическое лечение», — рассказала заместитель министра здравоохранения Республики Адыгея Галина Савенкова.

По распоряжению главы Майкопа Андрея Гетманова специальная комиссия во взаимодействии с прокуратурой города проводит проверку всех дошкольных образовательных организаций города, оценивает их санитарно-гигиеническое состояние. Кроме того, все руководители ДОУ Майкопа предупреждены прокуратурой об ответственности за нарушение закона о санитарно-эпидемиологических правилах.

Как сообщали Юга.ру, заболевание выявили у 23 детей и 23 работников образовательного учреждения. Сейчас детский сад закрыт на карантин, проводится полная дезинфекция помещений и оборудования. В ближайшие две недели образовательное учреждение возобновит свою работу.