В Совфеде предложили запретить трансгендерам менять пол в документах

Вся Россия

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Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что поддерживает идею запрета смена пола в официальных документах для трансгендеров

С такой инициативой выступили на Съезде родителей России.

«Такая инициатива оправданна, я считаю, что родительское сообщество правильно бьет тревогу и акцентирует внимание на этом вопросе», — заявил сенатор.

Он считает, что отсутствие запрета угрожает национальным ценностям и ведет к негативным последствиям для детей. По мнению Рязанского, желание одного из родителей сменить пол может привести к тому, что у ребенка будут проблемы с общением со сверстниками, сообщает RT.

«В случае поступления соответствующего законопроекта в парламент будем всесторонне обсуждать документ с учетом всех аспектов законодательства», — сказал Рязанский.

Дети Совет Федерации
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