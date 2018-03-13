Кадыров: Перед выборами президента усилились информационные атаки на Чечню

Глава республики считает, что определенные силы на Западе пытаются создать видимость хаоса, насилия, беззакония и нищеты

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов провел совещание правительства по вопросам подготовки к президентским выборам, которые состоятся 18 марта.

Глава республики в ходе совещания заявил: «В преддверии выборов президента России усилились информационные атаки на Чеченскую Республику, цель подобных действий — подорвать мир и стабильность в регионе».

Также он выразил уверенность в том, что явка будет высокой, и озвучил главную цель — чтобы выборы прошли в безопасной обстановке без чрезвычайных происшествий.

Магомед Даудов назвал предстоящие выборы самым важным политическим событием в жизни Чечни.