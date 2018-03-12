Путин внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за взятки при госзакупках

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, вводящий уголовную ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок

Это следует из данных автоматизированной системы законодательной деятельности. В пояснительной записке к документу отмечается, что в России есть «определенные пробелы в законодательном регулировании ответственности» в сфере госзакупок.

«В сложившейся судебно-следственной практике преступления, связанные с так называемыми откатами при осуществлении поставок товаров, выполнении работ, оказании услуг... квалифицируются по статьям УК РФ о хищениях чужого имущества (в первую очередь как мошенничество), злоупотреблениях полномочиями, в том числе должностными, а также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки. Однако не все деяния, совершаемые в указанной сфере, подпадают под нормы уголовного закона», — поясняют авторы законопроекта.

К примеру, законодательство выводит из-под уголовной ответственности за злоупотребление полномочий некоторые потенциально преступные действия сотрудников контрактных служб. Также не предусмотрена особая ответственность и за подкуп работников, занимающихся работой с контрактами.

Президент предлагает внести в УК две новые статьи. Одна из них вводит ответственность за «злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», наказанием по ней может быть штраф в размере до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет (до семи лет в случае предварительного сговора или значительной суммы ущерба).

Другая статья устанавливает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За это нарушение будет грозить штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа (от семи до 12 лет при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере).