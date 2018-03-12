МВД одобрило идею об использовании европротокола во всех ДТП без пострадавших

В МВД поддержали идею замглавы Минфина РФ Алексея Моисеева об использовании европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях, где никто не пострадал

Госавтоинспекция заявила о заинтересованности в расширении института европротокола: когда участники дорожного движения самостоятельно оформляют аварию, это снижает нагрузку на сотрудников службы и позволяет им сосредоточиться на исполнении других обязанностей, передает ТАСС.

В конце февраля заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сказал, что ведомство не исключает использования европротокола во всех ДТП без пострадавших. Сейчас к европротоколу можно прибегнуть, если в аварии не было пострадавших, а участниками стали только две машины. Нужно согласие участников ДТП в том, кто стал его виновником, а также отсутствие вреда другому имуществу, кроме автомобилей. В иных случаях ДТП должны зафиксировать сотрудники ГИБДД.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 июня 2018 года лимит выплат по ОСАГО в рамках европротокола вырастет с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также нововведение предусматривает возможность оформления европротокола, если участники ДТП не согласны, кто виновник. Это правило вступит в силу 1 октября 2019 года.