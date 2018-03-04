В Цумадинском районе Дагестана ввели режим КТО

В западной части Дагестана 4 марта введен режим контртеррористической операции (КТО)

В 4:00 руководитель оперативного штаба по Республике Дагестан решил ввести режим КТО в границах Цумадинского района, передает RT.

Силовики ищут боевиков и их пособников недалеко от границы с Грузией.

До отмены режима КТО в районе будет действовать ряд специальных ограничений.