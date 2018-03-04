В Цумадинском районе Дагестана ввели режим КТО
В западной части Дагестана 4 марта введен режим контртеррористической операции (КТО)
В 4:00 руководитель оперативного штаба по Республике Дагестан решил ввести режим КТО в границах Цумадинского района, передает RT.
Силовики ищут боевиков и их пособников недалеко от границы с Грузией.
До отмены режима КТО в районе будет действовать ряд специальных ограничений.
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