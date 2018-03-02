Матвиенко напомнила об угрозе восстания машин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин в современном мире

На Международном форуме труда «Человеческий капитал и труд будущего» в Петербурге Матвиенко заявила, что побочные последствия развития новых технологий могут привести к сокращению числа рабочих мест, а неизбежный технический прогресс — к так называемому восстанию машин.

Спикер Совфеда отметила, что в наше время, «когда стираются границы между настоящим и будущим», новая технологическая реальность влияет на все сферы жизни человека, включая производственные отношения и характер труда.

«Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она отметила, что побочным результатом внедрения новых технологий является высвобождение большого числа работников промышленности, в сельском хозяйстве и сфере услуг. При этом вместе с развитием технологий появляются и новые профессии — интернет-аналитики, дизайнеры виртуальной среды обитания и другие.