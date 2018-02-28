В послании Федеральному Собранию Путин анонсирует увеличение расходов на образование и здравоохранение

Президент и кандидат в президенты России Владимир Путин 1 марта выступит с посланием Федеральному Собранию и расскажет об основных направлениях своей будущей политики

Несколько федеральных чиновников рассказали «Ведомостям», что речь может пойти о развитии образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижении бедности, цифровой экономике, налоговых изменениях и о судебной реформе. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, высказанные на выступлении идеи лягут в основу предвыборной программы.

Ожидается, что президент расскажет об увеличении расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру, но неизвестно, будет ли указано, сколько нужно добавить и по каким направлениям. Ранее федеральные власти по просьбе президента обсуждали повышение этих расходов.

Так, Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предлагал к 2024 году постепенно увеличить расходы на образование на 0,8% ВВП по сравнению с 2017 годом, здравоохранение — на 0,7%, инфраструктуру — на 0,8%. Было несколько путей получения денег на такой маневр: перераспределение расходов бюджета, увеличение использования нефтегазовых доходов или повышение налогов.

Президент не будет говорить о сокращении расходов, а также о конкретных налоговых изменениях. Вероятнее, Путин предложит определить и на несколько лет зафиксировать параметры налоговой системы, которая призвана стимулировать рост новых производств и пополнить бюджеты регионов.

Для поддержки обновления производств рассматривается отмена налога с движимого имущества предприятий, при этом все регионы смогут получить взамен право вводить торговый сбор с оборота. Сейчас такой порядок действует в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Возможно, что после выборов вырастет налог на доходы физических лиц. Осенью 2017 года на бюджетных совещаниях рассматривали последствия повышения НДФЛ с 13% до 15–16%, а также введение необлагаемого минимума.

Вероятно, что Путин обозначит цель в рамках борьбы с бедностью в стране — например, снизить нищету в два раза. В декабре президент выступил с инициативой таргетировать бедность как инфляцию, для этого может потребоваться переход на адресность соцподдержки и пересмотр налоговых льгот. Отмечается, что с 2012 года уровень бедности в России вырос с 10,7% до 13,8%. Правительство прогнозирует к 2020 году снижение бедности до 11,2%.

В начале февраля Путин пообещал сказать в послании, как сделать Россию центром притяжения научных талантов и улучшить деловой климат. Возможны жесткие заявления в блоке внешней политики.

В планах также есть проведение политической реформы касательно полпредов президента: по данным разных источников, эти должности могут как ликвидировать, так и усилить их влияние на экономику регионов.

Послание президента Федеральному Собранию состоится 1 марта в 12:00 в Центральном выставочном зале «Манеж».