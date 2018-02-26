На первые дебаты пришел только один кандидат в президенты

На первые предвыборные дебаты, которые прошли 26 февраля на «Радио России», пришел только один кандидат в президенты РФ — лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Павел Грудинин, Ксения Собчак и Борис Титов, участие которых было запланировано, на дебаты не явились и прислали своих доверенных лиц. Об этом на заседании ЦИК рассказала глава комиссии Элла Памфилова, призвав кандидатов активнее использовать отведенное им эфирное время.

«Мне это очень странно, многие кандидаты причитали, что им не хватает времени, забрасывали нас жалобами. Надеюсь, что хоть на ТВ-дебаты будут ходить», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

Она напомнила, что по закону кандидат может отказаться от участия в дебатах только если болеет или исполняет служебные обязанности.

«Мы не имеем право администрировать кандидатов, но если они пренебрегают этим временем, то оно, соответственно, будет распределяться между теми, кто на дебаты приходит», — добавила Памфилова.

Секретарь ЦИК Майя Гришина уточнила, что Грудинин, Собчак и Титов, не явившиеся на дебаты, сослались на здоровье или работу.

График выступления кандидатов в президенты был определен в соответствии с жеребьевкой, которая прошла в ЦИК 13 февраля. Штаб Владимира Путина от участия в бесплатных дебатах на федеральных теле- и радиоканалах отказался.