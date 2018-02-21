Путин 1 марта огласит послание Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин 1 марта обратится с посланием к Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что послание действительно будет оглашено 1 марта. Сейчас Путин работает в Ново-Огарево, где продолжает подготовку к посланию, сообщает «Интерфакс».

Обычно президент обращался с посланием в конце года. Это мероприятие — его конституционная обязанность. В соответствии со статьей 84 Конституции президент «обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». Путин выступал 13 раз из 23 посланий за историю современной России. В 2017 году послания парламенту не было. Песков сказал, что это не противоречит законодательству.

«Никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения года нет, в Конституции или иных законодательных актах это не прописано. Есть обязанность президента оглашать послание по итогам года, послание по году. Это послание будет оглашено», — заявил пресс-секретарь президента.

В 2014 году Путин обращался к Федеральному Собранию два раза — кроме послания в конце года 18 марта он объявил о вхождении Крыма в состав России.