Власти Чечни предложили наказывать за оскорбление чувств ветеранов и искажение истории

Парламент Чечни подготовил законопроект об уголовном наказании за искажение истории Великой Отечественной войны и отрицание решающего вклада СССР в победу во Второй мировой войне

Документ был рассмотрен на заседании совета парламента ЧР, прошедшего 13 февраля.

«Проект федерального закона подготовлен парламентом по инициативе главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова. Указанный проект предлагает внести в федеральное законодательство изменения, устанавливающие уголовную ответственность за совершение действий, оскорбляющих чувства ветеранов и память погибших в Великой Отечественной войне, искажающих историю ВОВ и отрицающих решающий вклад СССР и его многонационального народа в победу во Второй мировой войне», — сообщили в пресс-службе парламента ЧР.

Законопроект будет рассмотрен на очередном пленарном заседании, которое состоится 15 февраля.

О том, что для искажающих правду о войне нужно ввести уголовную ответственность, Кадыров писал в своем твиттере в начале февраля.