Инспекторам ДПС запретили отстранять пьяных судей от вождения автомобиля

В России вступил в силу приказ МВД, который регулирует взаимоотношения инспекторов ДПС с судьями

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее инспектор должен был обращаться с судьей, который нарушил правила дорожного движения, как с любым другим водителем. По новым правилам, сотрудник ДПС не может отстранить судью от управления автомобилем, провести освидетельствование на состояние опьянения или составить протокол о нарушении, передает «Коммерсантъ». Теперь инспектор может составить рапорт с описанием сути нарушения и передать его своему руководителю.

Ранее в стране начал действовать аналогичный запрет в отношении сотрудников прокуратуры. В Генпрокуратуре такую меру объяснили тем, что на сотрудников ведомства могут оказать давление, необоснованно привлекая к ответственности.

Отмечается, что постановления об административных нарушениях на общем основании выносятся в отношении кандидатов в президенты РФ, членов избиркомов, депутатов и кандидатов в депутаты Госдумы, а также ряда других лиц, среди которых ранее были и судьи.

Кроме того, по новому приказу МВД, водителя, который отказался предоставить машину сотрудникам полиции, ФСБ, ФСО или медикам, не должны привлекать к ответственности по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), предполагающей административный арест. Для таких случаев в КоАП есть статья 12.25, предусматривающая штраф до 500 рублей.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль поддержал поправки в отношении судей. Он объяснил это тем, что нововведение позволит зафиксировать нарушение и доложить об этом наверх.

«Я абсолютно полностью такое поддерживаю, поскольку с чиновниками высокого ранга должны разбираться на равных. Но вдобавок к этому еще надо ужесточить им наказания в два-три, а то и пять раз в сравнении с простыми людьми», — цитирует общественника RT.

Крохмаль рассудил, что у чиновника, который захочет сесть за руль пьяным, «сразу же возникнет мысль, что овчинка выделки не стоит». При этом автоинспекторы должны получить более полные и понятные инструкции, как себя вести в таких ситуациях, «чтобы не забыть доложить об инциденте» и отправить информацию начальству.