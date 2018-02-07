Госдума приняла закон о сокращении срока выдачи загранпаспорта по месту пребывания

Депутаты Госдумы приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому срок оформления загранпаспорта сокращается, если он выдается не по месту прописки

Сейчас в случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту пребывания срок оформления паспорта не должен превышать четыре месяца со дня подачи заявления. Решением Госдумы этот срок сокращается до трех месяцев. Ускорение выдачи будет касаться как загранпаспорта с электронным чипом, так и без него.

При этом, как следует из документа, реализация этой нормы не повлияет на срок оформления загранпаспорта по месту регистрации: он останется неизменным и по-прежнему составит один месяц.

Поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».