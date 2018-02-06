Медведев уволил замминистра сельского хозяйства Кузина

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства

Документ опубликован на сайте правительства. Игоря Кузина уволили по собственному желанию.

«Освободить Кузина Игоря Робертовича от должности заместителя министра сельского хозяйства России по его просьбе», — цитирует распоряжение RT.

Кузин был заместителем главы Минсельхоза с августа 2016 года.