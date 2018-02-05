Путин поручил разработать новый закон «О культуре»

Президент Владимир Путин распорядился разработать новый закон «О культуре»

Такое поручение он дал администрации президента и Совету при президенте по культуре и искусству по итогам заседания совета, состоявшегося 21 декабря.

Разработать и представить концепции проектов федеральных законов «О культуре» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона "О культуре"» поручено до 15 марта. А на основе указанных концепций обеспечить разработку проектов соответствующих федеральных законов поручено к 1 июля.

Ранее Путин заявлял, что тема пересмотра сложившегося отношения к культуре только как к отрасли социальной сферы, оказывающей услуги определенного вида, неоднократно поднималась на встречах с деятелями культуры. Отказ от такого узкого отраслевого подхода закреплен в основах государственной культурной политики, и теперь этот принцип, по его словам, необходимо перенести в управленческие подходы и в законодательство, передает «Москва 24».

«Коммерсантъ» пишет, что 21 декабря Путин говорил, что проект нового закона «О культуре» должен пройти через процедуру широкого общественного обсуждения.

«В будущем законе важно четко отразить особенности, специфику сферы культуры, ее всеобъемлющий характер и значимость как миссии, как общественного блага»,— заявил президент.

Кроме того, глава государства сказал, что необходимо внести поправки в законодательство, которые сделать более прозрачной финансово-хозяйственную деятельность учреждений культуры.