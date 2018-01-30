Счетная палата РФ раскритиковала Минэнерго и Минпромторг за работу с иностранными консультантами

Счетная палата России раскритиковала наличие контрактов государства с иностранными консультантами, сочтя это новой угрозой национальным интересам

По мнению Счетной палаты, привлечение внешних консультантов создает риски коррупции, влечет двойные расходы бюджета, усиливает влияние частных компаний на политику и вероятность утечки информации, говорится на сайте палаты.

Кроме того, участие иностранных организаций в регулировании и разработке программ и стратегий противоречит национальным интересам, подчеркнул аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров. Он привел в пример Минэнерго, которое в 2015 году наняло для разработки концептуальных документов компанию PwC, основанную в Нидерландах.

Российские госучреждения часто нанимают иностранных специалистов, чтобы изучить международный опыт и разработать сложную программу или концепцию, передают «Ведомости». Так, Минэнерго привлекало иностранную сеть KPMG при создании отраслевого портала для поддержки инновационного развития топливно-энергетического комплекса. С этой же организацией Минсельхоз заключил договор на 20,8 млн рублей для исследования предпочтений потребителей на рынках Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Азии. В конце 2017 года Минвостокразвития подписало контракт на 28 млн рублей с международной компанией McKinsey & Company для разработки предложений о создании на Курилах территорий опережающего развития.

Счетная палата РФ предложила не лишать чиновников возможности нанимать консультантов, а сформировать четкий список проблем, к решению которых можно привлекать иностранцев.