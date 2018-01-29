Титов предложил создать на Северном Кавказе медкластер для пенсионеров

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край, Чечня, Вся Россия

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Бизнес-омбудсмен, кандидат в президенты РФ Борис Титов предлагает создать на Северном Кавказе региональный медкластер для пенсионеров

Это предложение он высказал во время своего визита в Дагестан.

«На Северном Кавказе хорошо было бы создать медицинский кластер, пенсионный — для людей в возрасте. У нас страна большая, на большей части территории климат суровый. Пожилым людям тяжело жить в таком климате — где-нибудь в Якутии или Красноярском крае, особенно когда у них мало родственников», — цитирует Титова «Интерфакс».

Он предложил, что пожилые россияне могли бы переехать на Северный Кавказ, где для них можно централизованно создать условия для проживания, сконцентрировав средства, которые государство выделяет на социальную поддержку.

«Здесь отличный климат, тепло, хорошо. Если создать условия, многие захотят сюда переехать. А для жителей Северного Кавказа, который страдает от высокой безработицы, это новые рабочие места», — добавил Титов.

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В рамках поездки в Дагестан Титов встретился со своими избирателями и активом регионального отделения «Партии Роста». Также запланирована встреча с врио главы республики Владимиром Васильевым, передает РИА «Дагестан».

Как сообщали Юга.ру, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о своем выдвижении в президенты РФ в ноябре. Он выдвинут от «Партии роста». Как кандидату от непарламентской партии для регистрации на выборах, ему необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей.

В своей предвыборной кампании он продвигает «Стратегию роста» — экономическую программу, подготовленную «Столыпинским клубом», следует из его программной статьи «Россия, пора предпринимать»

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