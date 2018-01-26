МВД аннулирует паспорта однополой пары, объявившей о признании их брака. И уволит того, кто поставил штамп

В МВД РФ заявили, что аннулируют паспорта мужчин, проставивших в Москве штамп о заключении брака

«Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она также сообщила, что по факту проставления штампа ведомство организовало служебную проверку, по итогам которой будут уволены сотрудница, допустившая нарушение законодательства, и ее руководитель.

При этом Волк не уточнила, по какой причине брак нельзя считать законным.

Как сообщали Юга.ру, накануне два россиянина Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заявили, что в России признали их брак. Заключили его они в Копенгагене, где однополые браки легализованы, а затем проставили штампы в МФЦ в Москве.

Ранее Павел Стоцко написал в своем фейсбуке пост, в котором юридически обосновал прецедент признания однополого брака в России.

Он пояснил, что в России по ст. 158 Семейного кодекса РФ признаются браки, которые зарегистрированы за границей по законам этого государства и если брак не противоречит ст. 14 Семейного кодекса (заключение брака между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным). Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан.