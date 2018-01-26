МВД аннулирует паспорта однополой пары, объявившей о признании их брака. И уволит того, кто поставил штамп

Вся Россия

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В МВД РФ заявили, что аннулируют паспорта мужчин, проставивших в Москве штамп о заключении брака

«Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов»,заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она также сообщила, что по факту проставления штампа ведомство организовало служебную проверку, по итогам которой будут уволены сотрудница, допустившая нарушение законодательства, и ее руководитель.

При этом Волк не уточнила, по какой причине брак нельзя считать законным.

Как сообщали Юга.ру, накануне два россиянина Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заявили, что в России признали их брак. Заключили его они в Копенгагене, где однополые браки легализованы, а затем проставили штампы в МФЦ в Москве. 

Ранее Павел Стоцко написал в своем фейсбуке пост, в котором юридически обосновал прецедент признания однополого брака в России.

Он пояснил, что в России по ст. 158 Семейного кодекса РФ признаются браки, которые зарегистрированы за границей по законам этого государства и если брак не противоречит ст. 14 Семейного кодекса (заключение брака между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным). Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан.

ЛГБТ
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