В Госдуме хотят разработать законопроект, запрещающий признание однополых браков в РФ

Депутат Виталий Милонов заявил, что разработает законопроект, запрещающий признание однополых браков в РФ

Решение Милонов принял после того, как СМИ сообщили о признании регистрации брака между двумя мужчинами в Москве. Позже в МФЦ опровергли эту информацию, сославшись на то, что центры госуслуг Москвы не регистрируют браки, а также о том, что штамп сотрудниками центров в паспорт не проставляется, сообщает RT.

Милонов намерен изучить законодательство и при необходимости внести в него изменения, чтобы устранить возможность регистрации однополых браков, если такая существует.

«Необходимо на законодательном уровне уточнить правила признания брачных свидетельств из зарубежья», — сказал депутат.