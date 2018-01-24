Госдума в первом чтении одобрила штрафы в 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за неисполнение закона о СМИ-иноагентах
Поправки, которые будут внесены в КоАП РФ, предполагают введение штрафов до 5 млн рублей за нарушение этого закона.
Согласно проекту закона, за грубое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента граждан могут оштрафовать на 100 тыс. рублей или наложить административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит 200 тыс. рублей, для юрлиц — 5 млн рублей.
Под грубым нарушением порядка деятельности подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона «О средствах массовой информации» — как самим изданием, так и учрежденным им российским юрлицом, его сотрудником или представителем.
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За первичное нарушение предлагаются штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юрлиц — 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей, передает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 15 ноября Госдума приняла поправки, которые позволят признавать СМИ иноагентом, если оно финансируется из-за рубежа. В реестр иностранных агентов вошли девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь. Реалии», «Idel.Реалии» и «Фактограф».
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