Госдума в первом чтении одобрила штрафы в 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за неисполнение закона о СМИ-иноагентах

Поправки, которые будут внесены в КоАП РФ, предполагают введение штрафов до 5 млн рублей за нарушение этого закона.

Согласно проекту закона, за грубое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента граждан могут оштрафовать на 100 тыс. рублей или наложить административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит 200 тыс. рублей, для юрлиц — 5 млн рублей.

Под грубым нарушением порядка деятельности подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона «О средствах массовой информации» — как самим изданием, так и учрежденным им российским юрлицом, его сотрудником или представителем.