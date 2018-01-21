На свалке в Туапсинском районе нашли тело младенца
В селе Дефановка Туапсинского района в январе обнаружили мертвого новорожденного ребенка
«Тело нашли 18 января на полигоне бытовых отходов. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу», — сообщила порталу Юга.ру представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). Выясняются все обстоятельства случившегося.
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