На свалке в Туапсинском районе нашли тело младенца

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В селе Дефановка Туапсинского района в январе обнаружили мертвого новорожденного ребенка

«Тело нашли 18 января на полигоне бытовых отходов. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу», — сообщила порталу Юга.ру представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). Выясняются все обстоятельства случившегося.

Дети Преступления против детей Следственный комитет
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