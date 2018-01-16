Избитого координатора «Эковахты» Рудомаху взяли под госзащиту

Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха, избитый неизвестными в конце декабря, обеспечен государственной защитой

«Какие именно меры приняты в нашем случае, я не считаю возможным разглашать, так как преступники, избившие Андрея Рудомаху, еще не установлены», — добавил Аванесян, слова которого приводит «Коммерсантъ» .

Об этом сообщил адвокат эколога Алексей Аванесян. Он пояснил, что законодательство предусматривает ряд мер госзащиты: личная охрана, выдача оружия и «тревожных кнопок», временное помещение в безопасное место, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и другие.

Как сообщали Юга.ру, на Андрея Рудомаху и еще одного человека напали поздно вечером 28 декабря на ул. Керченской в Краснодаре. У Рудомахи, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. Полиция сообщила, что три человека избили мужчин и похитили документы и имущество на 60 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж», однако в «Эковахте» заявили, что ограбление было сымитировано. Главной целью злоумышленников, утверждают в организации, было забрать материал, отснятый активистами накануне инцидента в окрестностях села Криница под Геленджиком. По данным «Эковахты», там началось строительство объекта, похожего на винодельческое шато, без каких-либо разрешительных документов на территории государственного лесного фонда. Учредителем и гендиректором организации, которая занимается стройкой — ООО «Аксис инвестиции», согласно выписке ЕГРЮЛ, является питерский адвокат Алексей Тот, который известен тем, что является деловым партнером одноклассника Владимира Путина — тоже адвоката из Санкт-Петербурга Николая Егорова.

Во время осмотра постройки у активистов возник конфликт с охранниками строящегося объекта — те требовали удалить отснятый фотоматериал. Поэтому в «Эковахте» подозревают, что к нападению причастны люди, связанные с охраной стройки.

10 января находящийся в больнице Рудомаха заявил о поступающих угрозах. Он получил письмо с адреса smertrudomaxe@gmail.com («Смерть Рудомахе»), в котором было его фото, сделанное после избиения, а на изображении был текст: «На Кубани не место людям, скрытно исповедующим сатанисткие вероучения, использующим иностранные деньги для разрушения России, перекрываясь защитой экологии. Вам безопаснее уехать..». В тот же день похожее послание пришло на почту заместителя Рудомахи Дмитрия Шевченко. На его фото было написано: «Прихвостней Рудомахи вон из страны. Вам лучше уехать Дмитрий...».

После этого Рудомаха и его адвокат Аванесян обратились к следствию с ходатайством об организации госзащиты.