Избитый эколог Андрей Рудомаха заявил, что встретился с губернатором Кубани

Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха, избитый неизвестными в конце декабря, встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым

Информацию об этом опубликовала «Эковахта». По данным организации, Кондратьев сам позвонил Рудомахе в больницу, где тот лежал после полученных в результате нападения травм, и договорился о встрече.

«Кондратьев поинтересовался на встрече о ходе расследования нападения, совершенного на Рудомаху и его коллег вечером 28 декабря. Рудомаха рассказал, что следствие осуществляется не на должном уровне. Об этом ясно свидетельствует тот факт, что по прошествии трех недель с момента совершения преступления нападавшие все еще не найдены, хотя найти их представлялось возможным еще по горячим следам: злоумышленники не особо осторожничали и оставили много улик. Губернатор пообещал принять соответствующие меры», — пишет «Эковахта».

Андрей Рудомаха сказал губернатору, что находит неудовлетворительной работу департамента внутренней политики и департамента информационной политики администрации Краснодарского края: эколог считает, что ведомства пытаются подавить деятельность «Эковахты», вместо того чтобы конструктивно взаимодействовать с природоохранной общественностью.

Как сообщали Юга.ру, на Андрея Рудомаху и еще одного человека напали поздно вечером 28 декабря на улице Керченской в Краснодаре. По предварительным данным, у Рудомахи закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. Полиция сообщила, что три человека избили мужчин и похитили документы и имущество на 60 тыс. рублей.