Избитый координатор «Эковахты» Рудомаха сообщил об угрозах

Координатор «Эковахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха и его заместитель пожаловались на угрозы в свой адрес

В пресс-службе «Эковахты» рассказали, что 9 января на почту Рудомахи пришло письмо с адреса smertrudomaxe@gmail.com («Смерть Рудомахе»). В письме было фото избитого активиста, сделанное после нападения, на изображении был текст: «На Кубани не место людям, скрытно исповедующим сатанисткие вероучения, использующим иностранные деньги для разрушения России, перекрываясь защитой экологии. Вам безопаснее уехать..». В тот же день похожее послание пришло на почту заместителя Рудомахи Дмитрия Шевченко. На его фото было написано: «Прихвостней Рудомахи вон из страны. Вам лучше уехать Дмитрий...».

Адвокат Рудомахи Алексей Аванесян сообщил порталу Юга.ру, что о поступивших активисту угрозах он сообщил следователю.

«По закону ходатайство рассматривается трое суток. Скоро я буду у следователя, мы обсудим эти вопросы. Ей решать, является это угрозами и необходимы ли меры защиты. Мер много: дистанционный пульт, тревожная кнопка, газовый баллончик, либо охрана. Нам любые меры не помешают. Те люди, [которые совершили нападение], не боятся это делать под камерами, то что им помешает прийти в больницу или при выписке повторить. Там же четко написано, что они хотят, чтоб он уехал из страны. Оказывается давление, а следствие пусть проверяет, насколько это реально или нет», — сказал адвокат.