В Чечне назвали фейком расследование Republic о пытках наркоманов. И заявили о наркотической диверсии со стороны

В Чечне прокомментировали расследование Republic о борьбе с наркоторговцами в республике с помощью пыток

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил РБК, что информация о том, что братьев Межидовых в Чечне пытали после задержания по подозрению в обороте наркотиков, «не соответствует действительности» и является попыткой «очернить в глазах общественности сотрудников органов внутренних дел Чечни».

Он также отметил, что в республике якобы происходят «попытки наркотической диверсии со стороны» — по словам Каримова, люди из некоторых соседних регионов завозят наркотики в Чечню и иногда раздают их бесплатно.

«У нас неоднократно фиксировались подобные случаи, и это вызывает огромную обеспокоенность. Мы внутри решаем этот вопрос», — сказал Каримов.

Как сообщали Юга.ру, 16 января Republic опубликовал расследование о том, что в рамках кампании по борьбе с наркотиками чеченские силовики пытают подозреваемых, заставляя их признаваться в употреблении запрещенных веществ.

В расследовании рассказывается история Магомеда-Али Межидова, подавшего жалобу в прокуратуру: его задержали 14 августа и в течение недели избивали, чтобы выяснить, кто в его селе принимает или продает наркотики. Под давлением он согласился подписать признательные показания, 31 августа его официально оформили, а 2 сентября арестовали. Вместе с ним задержали его брата Магомед-Садика, которого в отделении якобы также пытали, пока он не подписал признательные показания.

Обоих братьев, по данным издания, пытали в следственном изоляторе в Шалинском районе ЧР, куда попали по тем же обвинениям около 70 человек. Republic называет эти задержания частью антинаркотической кампании, объявленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в августе 2017 года. Всего с тех пор в республике, по данным МВД, было было выявлено 507 наркопреступлений, возбуждено 304 уголовных дела.

Каримов заявил, что следственное управление СКР по Чечне провело проверку по жалобе Межидовых. В ходе проверки в возбуждении уголовного дела против полицейских было отказано «в связи с отсутствием события состава преступления».

Пресс-секретарь главы республики заявил, что у него нет оснований не доверять СК. В то же время МВД направило дело, возбужденное против Межидовых по ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков) в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.