В Приморско-Ахтарском районе выбрали нового главу

Краснодарский край

Распечатать

  • Максим Бондаренко © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Приморско-Ахтарском районе 16 января на сессии депутатов районного совета состоялись выборы руководителя муниципалитета

На пост главы района было два кандидата — Максим Бондаренко и Александр Самовик. На тайном голосовании за Бондаренко единогласно проголосовали все 18 депутатов.

Задачами, которые предстоит решить в районе, избранный глава назвал улучшение благосостояния местных жителей, развитие социальной инфраструктуры и санаторно-курортного комплекса. 

Максим Бондаренко официально вступит в должность 24 января, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в мае Валерий Спичка, который занимал пост главы района, попросил освободить его от должности после рабочего визита губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. И.о. главы Приморско-Ахтарского района стал первый заместитель главы района Евгений Путинцев.

С 3 по 31 июля шел прием документов от претендентов на должность главы района, однако ни одного заявления не поступило.

В ноябре комиссия по отбору кандидатов на пост руководителя муниципалитета получила шесть заявок, но к участию в конкурсе допустили только одного кандидата. В итоге конкурс признали несостоявшимся.

Выборы Кадровые перестановки Приморско-Ахтарский район
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в Топ-16 Еврокубка
В Чечне назвали фейком расследование Republic о пытках наркоманов. И заявили о наркотической диверсии со стороны
Полиция отпустила задержанную в Ростове председателя «Открытой России», изъяв брошюры «Как вести себя с полицией»
В Сочи 16 февраля стартует Зимний международный фестиваль искусств
В Госдуму внесли законопроект о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов
В Краснодаре состоялся Форум кадрового партнерства

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале