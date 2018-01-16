В Приморско-Ахтарском районе выбрали нового главу
В Приморско-Ахтарском районе 16 января на сессии депутатов районного совета состоялись выборы руководителя муниципалитета
На пост главы района было два кандидата — Максим Бондаренко и Александр Самовик. На тайном голосовании за Бондаренко единогласно проголосовали все 18 депутатов.
Задачами, которые предстоит решить в районе, избранный глава назвал улучшение благосостояния местных жителей, развитие социальной инфраструктуры и санаторно-курортного комплекса.
Максим Бондаренко официально вступит в должность 24 января, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в мае Валерий Спичка, который занимал пост главы района, попросил освободить его от должности после рабочего визита губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. И.о. главы Приморско-Ахтарского района стал первый заместитель главы района Евгений Путинцев.
С 3 по 31 июля шел прием документов от претендентов на должность главы района, однако ни одного заявления не поступило.
В ноябре комиссия по отбору кандидатов на пост руководителя муниципалитета получила шесть заявок, но к участию в конкурсе допустили только одного кандидата. В итоге конкурс признали несостоявшимся.
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