В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении назначили директора

Краснодарский край

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  • Александр Грачев © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Директором Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления стал Александр Грачев

Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Первышов. Грачев возглавил предприятие 16 января, его представили коллективу КТТУ, сообщает пресс-служба городской администрации.

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В 2008 году Грачев стал заместителем генерального директора по пассажирским перевозкам в ОАО «Краснодарская автоколонна 1419». С 2009 по 2011 годы он был директором автоколонны. С июня 2011 по 2016 годы он возглавлял МУП «Краснодар — ГорТранс», которое занималось эвакуацией и хранением транспорта в Краснодаре.

Как сообщали Юга.ру, предыдущий директор КТТУ Иван Полухин занимал этот пост с марта по июль 2017 года. С июля исполняющим обязанности директора был главный инженер Геннадий Фролов.

Перед Полухиным предприятие возглавлял Алексей Князев, он уволился по собственому желанию. Интервью с Князевым вы можете почитать здесь.

Кадровые перестановки Краснодар КТТУ

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