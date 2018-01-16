В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении назначили директора

Директором Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления стал Александр Грачев

В 2008 году Грачев стал заместителем генерального директора по пассажирским перевозкам в ОАО «Краснодарская автоколонна 1419». С 2009 по 2011 годы он был директором автоколонны. С июня 2011 по 2016 годы он возглавлял МУП «Краснодар — ГорТранс», которое занималось эвакуацией и хранением транспорта в Краснодаре.

Как сообщали Юга.ру, предыдущий директор КТТУ Иван Полухин занимал этот пост с марта по июль 2017 года. С июля исполняющим обязанности директора был главный инженер Геннадий Фролов.

Перед Полухиным предприятие возглавлял Алексей Князев, он уволился по собственому желанию. Интервью с Князевым вы можете почитать здесь.