На юге России созданы два новых округа Росгвардии

Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии созданы на юге России. Об этом сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов на служебном совещании

«В соответствии с указом президента РФ, в рамках мероприятий по оптимизации служебно-боевой деятельности Росгвардии на юге России образованы два новых округа — Южный со штабом в Ростове-на-Дону и "новый" Северо-Кавказский, управление которого развернуто в Пятигорске. Их границы полностью совпадают с границами соответствующих федеральных округов», — цитирует Меликова «Интерфакс».

В рамках совещания были определены ключевые задачи ведомства на ближайшую перспективу. В их числе — охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, охрана важных государственных объектов на территории ЮФО.

Также был представлен врио командующего Южным округом Росгвардии генерал-полковник Евгений Зубарев и ряд его заместителей.