В ЦИК зарегистрировали 259 доверенных лиц Путина
Центризбирком зарегистрировал 259 доверенных лиц президента РФ Владимира Путина
Об этом рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов. Вторую часть списка доверенных лиц планируют передать в ЦИК до конца января, но все зависит от Путина. Он лично утверждает список, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.
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