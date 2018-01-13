В ЦИК зарегистрировали 259 доверенных лиц Путина

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Центризбирком зарегистрировал 259 доверенных лиц президента РФ Владимира Путина

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Об этом рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов. Вторую часть списка доверенных лиц планируют передать в ЦИК до конца января, но все зависит от Путина. Он лично утверждает список, сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. 

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