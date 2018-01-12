МВД сократило до 13 список стран, где полицейские могут проводить отпуск

МВД РФ определило список стран, в которые сотрудники ведомства могут выезжать на отдых. В него вошли 13 государств

Список опубликован на сайте Ассоциации туроператов России (АТОР). В основном в него вошли страны СНГ: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан, а также республики Южная Осетия и Абхазия. Кроме того, сотрудники МВД могут поехать на Кубу, во Вьетнам или Китай.

«Отдых сотрудников министерства в этих государствах считается безопасным, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки"», — отмечается в сообщении.

В распоряжении главы МВД Владимира Колокольцева говорится, что этим перечнем предлагается «руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих, работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска».

В АТОР отметили, что из пляжных направлений здесь представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам; услуги по организации туров в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию в России развиты слабо. А с Туркменией существует визовый режим, и россиянам, по словам экспертов, получить визу туда довольно сложно, поэтому организованный туризм в Туркменистан из России отсутствует.

Узбекистан туроператоры называют интересным экскурсионным направлением, но туристические поездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета. Азербайджан и Армения также являются преимущественно экскурсионными направлениями, а Белоруссию россияне традиционно едут за отдыхом в санаториях.

Список МВД на 2018 год сократился — в 2015–2016 годах в него также входили Марокко, Тунис, Таиланд, Мьянма, Никарагуа и страны, с которыми было приостановлено туристическое взаимодействие и авиасообщение — Турция и Египет.