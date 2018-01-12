Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за плохой погоды

В Северной Осетии МЧС сообщило о запрете на движение по Военно-Грузинской дороге

Из-за ухудшения погоды в Грузии запрещено движение любого транспорта по участку трассы Владикавказ — населенный пункт Ларс на выезд из России до особого распоряжения. На границе скопилось 69 автомобилей — 57 грузовиков и 12 легковых, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

Сотрудники МЧС развернули пункт обогрева и рекомендовали водителям воздержаться от поездок в этом направлении.