В Госдуме предложили увольнять за появление на работе пьяным во внерабочее время

В Госдуму внесли законопроект об увольнении сотрудника за появление на работе в нетрезвом виде во внерабочее время

Соответствующие поправки предложено внести в Трудовой кодекс РФ. Из пояснительной записки к документу следует, что инициаторы намерены таким образом снизить производственный травматизм. Также, по их мнению, эта инициатива поможет снизить общий уровень употребления алкоголя и наркотиков, а также повысить уровень здоровья населения и продолжительность жизни. Отмечается, что по статистике 45% производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения.

Предлагается увольнять тех работников, которых замечают пьяными «например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее». Работодателей предлагается наделись правом отправлять сотрудников на медосвидетельствование. А отказ от этой процедуры предлагается трактовать как доказательство опьянения, за которое могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Сейчас Трудовой кодекс РФ позволяет работодателю расторгнуть договор с сотрудником, который появился на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.