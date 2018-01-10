В Адыгее на благоустройство дворов направят 116 млн рублей

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На благоустройство дворовых территорий региона в 2018 году должны направить 116,2 млн рублей, из них 91,2 млн рублей – из федерального бюджета по программе «Формирование современной городской среды»

Об этом Юга.ру сообщил замруководителя минстроя Адыгеи Рамазан Хатков. Республика второй год принимает участие в проекте. В прошлом году пилотной площадкой был Майкоп: обустроили 19 дворовых территорий многоквартирных домов и несколько наиболее посещаемых мест города, направлено более 109 млн рублей.

«В текущем году к реализации госпрограммы подключаются другие муниципалитеты — в Тахтамукайском районе. Перечни общественных территорий для благоустройства с этого года выбираются путем голосования», — отметил Рамазан Хатков.

По его словам, при реализации проекта в других муниципалитетах глава республики Мурат Кумпилов рекомендовал использовать опыт Майкопа, особенно в части привлечения населения к благоустройству дворов.

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